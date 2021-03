Una vita anticipazioni: una nuova trappola per Ursula, come andrà a finire? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Cosa vedremo nella puntata di Una vita in onda domani, 25 marzo 2021? come avrete visto, Ursula non ha nessuna intenzione di lasciare Acacias 38 senza prima vendicarsi per quello che Genoveva le ha fatto. Ma come potrà fare del male alla donna senza prove per dimostrare quello che dice? Dirà a Felipe del piano con Santiago? Ma non ha niente in mano o almeno così sembra…Non ci resta che scoprire i dettagli con le ultime news da Acacias 38 e le anticipazioni: domani in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1142 della soap spagnola. Avrete visto tra l’altro che tra Camino e Maite sta nascendo una bella amicizia, ma c’è anche dell’altro? Le due sono molto in sintonia…Agustina invece è molto delusa per quello che è successo con Ursula mentre Santiago cerca un nuovo lavoro. Ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 marzo 2021) Cosa vedremo nella puntata di Unain onda domani, 25 marzo 2021?avrete visto,non ha nessuna intenzione di lasciare Acacias 38 senza prima vendicarsi per quello che Genoveva le ha fatto. Mapotrà fare del male alla donna senza prove per dimostrare quello che dice? Dirà a Felipe del piano con Santiago? Ma non ha niente in mano o almeno così sembra…Non ci resta che scoprire i dettagli con le ultime news da Acacias 38 e le: domani in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1142 della soap spagnola. Avrete visto tra l’altro che tra Camino e Maite sta nascendo una bella amicizia, ma c’è anche dell’altro? Le due sono molto in sintonia…Agustina invece è molto delusa per quello che è successo conmentre Santiago cerca un nuovo lavoro. Ha ...

Advertising

matteosalvinimi : Una preghiera per Marta che lotta per la vita. Sconvolge la mostruosa ferocia del vigliacco aggressore, la sua giov… - Pontifex_it : Per noi credenti, “sorella acqua” non è una merce: è un simbolo universale ed è fonte di vita e di salute. Tanti fr… - matteosalvinimi : Una preghiera per la ragazza che combatte per la vita, solo disprezzo per il vigliacco aggressore. - GOT21566167 : @PCerato persone. Fatti insegnare un pó di educazione che vedo che non sei stata istruita molto su questa cosa. Ti… - RameenGirl : Morire il giorno prima del proprio compleanno mi è sempre sembrata una presa per il culo gigante da parte della vita -