Una Vita, anticipazioni spagnole: Ramon sospettato di omicidio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le anticipazioni spagnole di Una Vita, delle puntate attualmente in onda nella madrepatria iberica, riportano delle grandi novità riguardanti Ramon Palacios. Dopo aver perso suo figlio Antonito, l'uomo cambierà atteggiamento e avrà sete di vendetta. Quando la new-entry Fidel, che vestirà i panni del direttore generale di polizia, lo metterà al corrente dell'arresto di Leonardo e delle indagini su Fausto, Ramon premerà affinché venga fatta giustizia. La situazione sembrerà volgere al peggio quando Fausto verrà ritrovato esanime e i sospetti si accenderanno proprio attorno a Ramon! anticipazioni Una Vita, trame iberiche: la morte di Antonito è anche colpa di Genvoeva e Aurelio Nonostante siano passati oltre cinque anni dall'esplosione in piazza Acacias, ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ledi Una, delle puntate attualmente in onda nella madrepatria iberica, riportano delle grandi novità riguardantiPalacios. Dopo aver perso suo figlio Antonito, l'uomo cambierà atteggiamento e avrà sete di vendetta. Quando la new-entry Fidel, che vestirà i panni del direttore generale di polizia, lo metterà al corrente dell'arresto di Leonardo e delle indagini su Fausto,premerà affinché venga fatta giustizia. La situazione sembrerà volgere al peggio quando Fausto verrà ritrovato esanime e i sospetti si accenderanno proprio attorno aUna, trame iberiche: la morte di Antonito è anche colpa di Genvoeva e Aurelio Nonostante siano passati oltre cinque anni dall'esplosione in piazza Acacias, ...

