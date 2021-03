Una Vita, anticipazioni: Maite e Camino amanti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo le anticipazioni spagnole di Una Vita, ad Acacias 38 ci sarà un nuovo colpo di scena, ovvero la reazione tra la giovane Camino e la pittrice parigina Maite. Ecco tutti i dettagli. Camino e Maite – Solonotizie24Maite e Camino amanti (per poco) Nelle puntate italiane il pubblico sta assistendo alle lezioni di pittura di Camino con la pittrice parigina. Quest’ultima è arrivata da poco nel quartiere spagnolo e fa molto parlare di sé per la sua apertura mentale. Non a caso indossa i pantaloni, indumento che all’epoca era concesso solo all’uomo. Felicia, la madre di Camillo, non è d’accordo perché reputa inutili le lezioni. A parer suo Camino dovrebbe dedicarsi al ristorante e guadagnare dei soldi ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo lespagnole di Una, ad Acacias 38 ci sarà un nuovo colpo di scena, ovvero la reazione tra la giovanee la pittrice parigina. Ecco tutti i dettagli.– Solonotizie24(per poco) Nelle puntate italiane il pubblico sta assistendo alle lezioni di pittura dicon la pittrice parigina. Quest’ultima è arrivata da poco nel quartiere spagnolo e fa molto parlare di sé per la sua apertura mentale. Non a caso indossa i pantaloni, indumento che all’epoca era concesso solo all’uomo. Felicia, la madre di Camillo, non è d’accordo perché reputa inutili le lezioni. A parer suodovrebbe dedicarsi al ristorante e guadagnare dei soldi ...

