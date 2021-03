Una Vita anticipazioni: ecco chi è davvero “SANTIAGO”, MARCIA sotto shock! (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presunto “SANTIAGO Becerra” (Aleix Melé) deciderà di giocare a carte scoperte nelle prossime settimane a Una Vita, tant’è che confesserà a MARCIA Sampaio (Trisha Fernandez) di essere Israel, ossia il gemello omozigote del marito. Una rivelazione che farà da apripista a diversi colpi di scena. Vediamo insieme quali… Una Vita, news: Ursula scopre che “SANTIAGO” è un impostore Se avere seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che ad un certo punto il trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena) confesserà ad Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) di avere ingannato Genoveva Salmeron (Clara Garrido), facendole credere che l’impostore SANTIAGO fosse il marito di MARCIA. In ogni caso, il malvivente non andrà oltre con la ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presunto “Becerra” (Aleix Melé) deciderà di giocare a carte scoperte nelle prossime settimane a Una, tant’è che confesserà aSampaio (Trisha Fernandez) di essere Israel, ossia il gemello omozigote del marito. Una rivelazione che farà da apripista a diversi colpi di scena. Vediamo insieme quali… Una, news: Ursula scopre che “” è un impostore Se avere seguito i nostri post precedenti dedicati alle, sapete già che ad un certo punto il trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena) confesserà ad Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) di avere ingannato Genoveva Salmeron (Clara Garrido), facendole credere che l’impostorefosse il marito di. In ogni caso, il malvivente non andrà oltre con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una Vita Anticipazioni 25 marzo 2021: Ursula lancia un Ultimatum a Genoveva! Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 25 marzo 2021. Nelle Trame dell' episodio in onda alle 14.10 su Canale5 , Ursula , dopo aver ricattato Genoveva , concede alla donna 24 ore di tempo per far cambiare idea ...

