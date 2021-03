Una Vita, anticipazioni 25 marzo: continua la guerra tra Ursula e Genoveva (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 25 marzo: Ursula e Genoveva saranno le grandi protagoniste della puntata di domani con la telenovela. Vediamo cosa combineranno. Una Vita, anticipazioni 25 marzo: Ursula dà a Genoveva 24 ore per riabilitarla La Dicenta ricatta la Salmeròn e le lascia 24 ore perché la riabiliti di fronte a tutto il quartiere, dopo aver infangato il suo nome, ma … Genoveva rincara la dose con Ursula Genoveva non ci pensa affatto a cedere ad Ursula, anzi, farà in modo di rendere i vicini ancora più ostili nei suoi confronti, mostrare quanto sia uscita di senno e smascherarla. Felipe sarà presente alla scena (e non sarà un caso). Cosa ne sarà a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una25saranno le grandi protagoniste della puntata di domani con la telenovela. Vediamo cosa combineranno. Una25dà a24 ore per riabilitarla La Dicenta ricatta la Salmeròn e le lascia 24 ore perché la riabiliti di fronte a tutto il quartiere, dopo aver infangato il suo nome, ma …rincara la dose connon ci pensa affatto a cedere ad, anzi, farà in modo di rendere i vicini ancora più ostili nei suoi confronti, mostrare quanto sia uscita di senno e smascherarla. Felipe sarà presente alla scena (e non sarà un caso). Cosa ne sarà a ...

