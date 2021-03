Una vita, anticipazioni 24 marzo: la gelosia di Cinta (Di mercoledì 24 marzo 2021) La presenza di Maite nel quartiere ha messo in allarme diverse signore. Tra queste c'è anche Cinta, la quale, come si evince dalle anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 24 marzo, sarà sempre più gelosa della pittrice e non farà altro che fare scenate ad Emilio. Antoñito, a quel punto, per aiutare l'amico, gli consiglierà di sposare la ragazza. Intanto, Bellita sembrerà essere indispettita dal successo di José che viene fermato per strada dalle persone. Infine, Felicia sembrerà decisa a vietare alla figlia le lezioni di pittura con Maite, a causa dei discorsi progressisti che fa Camino. Una vita, trama 24 marzo: Cinta gelosissima di Maite José ha preso molto sul serio la carriera d'attore e si è impegnato molto al punto tale che la sua prima ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 24 marzo 2021) La presenza di Maite nel quartiere ha messo in allarme diverse signore. Tra queste c'è anche, la quale, come si evince dalleUnainerenti la puntata in onda oggi 24, sarà sempre più gelosa della pittrice e non farà altro che fare scenate ad Emilio. Antoñito, a quel punto, per aiutare l'amico, gli consiglierà di sposare la ragazza. Intanto, Bellita sembrerà essere indispettita dal successo di José che viene fermato per strada dalle persone. Infine, Felicia sembrerà decisa a vietare alla figlia le lezioni di pittura con Maite, a causa dei discorsi progressisti che fa Camino. Una, trama 24gelosissima di Maite José ha preso molto sul serio la carriera d'attore e si è impegnato molto al punto tale che la sua prima ...

