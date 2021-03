Una persona che lavora nella rete del Biscione ha voluto raccontare qualche dettaglio sulla lite tra le due conduttrici (Di mercoledì 24 marzo 2021) Autore Mediaset a Nuovo Tv: “Tra d’Urso-De Filippi c'è una guerra segreta dietro a certi sorrisi”. “Guerra” d’Urso-De Filippi: parla un autore Mediaset su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Autore Mediaset a Nuovo Tv: “Tra d’Urso-De Filippi c'è una guerra segreta dietro a certi sorrisi”. “Guerra” d’Urso-De Filippi: parla un autore Mediaset su Notizie.it.

Advertising

AAlciato : Un allenatore. Una persona. #Prandelli - emergenzavvf : Coraggio, tecnica e tanto allenamento, requisiti indispensabili per diventare soccorritori fluviali dei… - disinformatico : Una persona cresciuta in Italia da madre italiana è una persona italiana. Di fatto e per legge. Anche se il suo pae… - ilarybecky : Ieri sera ho visto #lamicodelcuore... il mio pensiero è corso ad una situazione vissuta simile. Il film ti fa capir… - laRoyalBlood_ : @Indigo__Moon_ Ora bestemmio, soprattutto perché situazioni del genere non dovrebbero affatto succedere soprattutto… -