Una nuova immagine di M87 mostra come i buchi neri "mangiano" materia ed emettono getti fortissimi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una nuova immagine di M87 rivela informazioni su come i buchi neri mangiano materia ed emettono getti fortissimi. Oggi, la collaborazione dell’Event Horizon Telescope (EHT), che nel 2019 ha prodotto la prima immagine in assoluto di un buco nero, ha pubblicato una nuova immagine dell’oggetto massiccio al centro della galassia Messier 87 (M87): il suo aspetto in luce polarizzata. Questa è la prima volta in cui gli astronomi sono stati in grado di misurare la polarizzazione, un segnale della presenza dei campi magnetici, così vicino al confine di un buco nero. Le osservazioni sono fondamentali per spiegare come la galassia M87, a 55 milioni di anni luce ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Unadi M87 rivela informazioni sued. Oggi, la collaborazione dell’Event Horizon Telescope (EHT), che nel 2019 ha prodotto la primain assoluto di un buco nero, ha pubblicato unadell’oggetto massiccio al centro della galassia Messier 87 (M87): il suo aspetto in luce polarizzata. Questa è la prima volta in cui gli astronomi sono stati in grado di misurare la polarizzazione, un segnale della presenza dei campi magnetici, così vicino al confine di un buco nero. Le osservazioni sono fondamentali per spiegarela galassia M87, a 55 milioni di anni luce ...

Advertising

EnricoLetta : Un primo faccia a faccia, molto positivo, tra due ex che si sono entrambi buttati, quasi in contemporanea, in una n… - Agenzia_Ansa : A fronte di un aumento 'esponenziale' della contaminazione e a una nuova variante 'molto più letale' di Covid-19, A… - repubblica : Merkel: 'Abbiamo una nuova pandemia, la variante inglese ha preso il sopravvento' - BettyLaRosa13 : Buon pomeriggio a tutti.. e dopo Diva una nuova new entry in casa Greg .. benvenuta Penelope ? #GREGORELLI… - SSLazioOrg : RT @PiccoleAquile: UFFICIALE - L'Under 17 riparte con una nuova formula. E' ancora derby! - IL CALENDARIO -