Una guida ‘social’ ai musei cittadini per i 1600 anni di Venezia (Di mercoledì 24 marzo 2021) VENEZIA – In occasione delle celebrazioni per i 1.600 anni dalla fondazione di Venezia, nasce ‘Dorsoduro Museum Mile’, un percorso culturale social che riunisce Gallerie dell’Accademia, Galleria di Palazzo Cini, Collezione Peggy Guggenheim e Punta della Dogana, con gli hashtag #DDMM1600 e #Walkthemile. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) VENEZIA – In occasione delle celebrazioni per i 1.600 anni dalla fondazione di Venezia, nasce ‘Dorsoduro Museum Mile’, un percorso culturale social che riunisce Gallerie dell’Accademia, Galleria di Palazzo Cini, Collezione Peggy Guggenheim e Punta della Dogana, con gli hashtag #DDMM1600 e #Walkthemile.

