Una cargo lungo 400 metri si è arenato nel Canale di Suez (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un cargo lungo 400 metri e largo quasi 60 è rimasto incagliato nel Canale di Suez paralizzando il traffico. Con conseguenze ingenti sul commercio mondiale. Una nave cargo ha bloccato il Canale di Suez, una delle principali vie di comunicazione per acqua. Il cargo è rimasto incagliato nel Canale paralizzando la navigazione. Un cargo lungo 400 metri e largo quasi 60 è rimasto incagliato nel Canale di Suez Il carco che ha bloccato il Canale di Suez è l’Ever Given, parliamo di un mezzo lungo 400 metri e largo circa sessanta metri. Stando alle ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un400e largo quasi 60 è rimasto incagliato neldiparalizzando il traffico. Con conseguenze ingenti sul commercio mondiale. Una naveha bloccato ildi, una delle principali vie di comunicazione per acqua. Ilè rimasto incagliato nelparalizzando la navigazione. Un400e largo quasi 60 è rimasto incagliato neldiIl carco che ha bloccato ildiè l’Ever Given, parliamo di un mezzo400e largo circa sessanta. Stando alle ...

