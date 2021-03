Un miliardo di euro aggiuntivo per finanziare il Reddito di Cittadinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lo riconoscono tutti: il Reddito di Cittadinanza ha dato una risposta importante contro la povertà durante la pandemia. Grazie a questa misura ad oltre un milione di famiglie, di cui 437mila con bambini e ragazzi, è stata garantita una protezione sociale in un momento difficilissimo per il nostro Paese. Pensate a cosa sarebbe successo se il Reddito non ci fosse stato. Nel decreto Sostegni, grazie all’impegno del MoVimento 5 Stelle, è stato inserito . Inoltre i beneficiari che accetteranno un lavoro, quando questo sarà terminato, potranno tornare automaticamente a percepire l’importo a patto che il loro Reddito rimanga entro una certa soglia. Lavoriamo per rafforzare questa misura e completare il piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro previsto dalla riforma, che ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lo riconoscono tutti: ildiha dato una risposta importante contro la povertà durante la pandemia. Grazie a questa misura ad oltre un milione di famiglie, di cui 437mila con bambini e ragazzi, è stata garantita una protezione sociale in un momento difficilissimo per il nostro Paese. Pensate a cosa sarebbe successo se ilnon ci fosse stato. Nel decreto Sostegni, grazie all’impegno del MoVimento 5 Stelle, è stato inserito . Inoltre i beneficiari che accetteranno un lavoro, quando questo sarà terminato, potranno tornare automaticamente a percepire l’importo a patto che il lororimanga entro una certa soglia. Lavoriamo per rafforzare questa misura e completare il piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro previsto dalla riforma, che ...

