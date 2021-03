Un italiano su due lamenta malessere psicologico (Di giovedì 25 marzo 2021) “Un italiano su 3 (34%) ha evitato di andare dal medico per un problema non correlato al Covid ed oltre la metà riporta segni di malessere psicologico, mentre 7 su 10 si fidano delle informazioni istituzionali. E’ quanto emerge dai risultati preliminari di uno studio condotto su un campione rappresentativo della popolazione e promosso dall’Ufficio Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), dal titolo “Monitorare la conoscenza, la percezione del rischio, i comportamenti preventivi e la fiducia per un’efficace risposta alla pandemia”. Per quanto riguarda i problemi psicologici, la soglia del 50% è oltremodo allarmante e pone il problema della risposta che le istituzioni devono saper dare con efficacia e celerità a queste accorate richieste di aiuto”. Lo ha affermato il Presidente dell’Ordine Psicologi Fvg, Roberto Calvani, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 25 marzo 2021) “Unsu 3 (34%) ha evitato di andare dal medico per un problema non correlato al Covid ed oltre la metà riporta segni di, mentre 7 su 10 si fidano delle informazioni istituzionali. E’ quanto emerge dai risultati preliminari di uno studio condotto su un campione rappresentativo della popolazione e promosso dall’Ufficio Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), dal titolo “Monitorare la conoscenza, la percezione del rischio, i comportamenti preventivi e la fiducia per un’efficace risposta alla pandemia”. Per quanto riguarda i problemi psicologici, la soglia del 50% è oltremodo allarmante e pone il problema della risposta che le istituzioni devono saper dare con efficacia e celerità a queste accorate richieste di aiuto”. Lo ha affermato il Presidente dell’Ordine Psicologi Fvg, Roberto Calvani, ...

Advertising

angelomangiante : Lo Shaktar ha battuto due volte il Real Madrid nel girone e fermato l'Inter. Ma la Roma ha dominato all'andata e ri… - fanpage : Particolarmente emblematico il caso di due fratelli. Uno studio italiano fa chiarezza su cosa possa innescare form… - Raicomspa : Il #24marzo 1968 va in onda l' #Odissea diretta da Franco Rossi, con gli effetti speciali di due maestri del cinema… - Omacchi_ranger : RT @prdvolley: ?????? anche la CEV Challenge Cup parla italiano ???? Dopo due, ESTENUANTI tie break l'Allianz Milano piega lo Ziraat Ankara e p… - startzai : RT @finanza_e: L'investitore italiano si divide in due categorie: Chi nasconde i soldi sotto il materasso e chi entra in uno schema Ponzi… -