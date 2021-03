Un Fantastico Via Vai la trama del film di Pieraccioni su Rai Movie stasera mercoledì 24 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un Fantastico Via Vai il film di Leonardo Pieraccioni su Rai Movie stasera mercoledì 24 marzo trama e trailer Un Fantastico Via Vai è il film scelto da Rai Movie per stasera mercoledì 24 marzo di e con Leonardo Pieraccioni della durata di 95 minuti, uscito nel 2013. La commedia ha incassato 8.8 milioni di euro al quinto posto degli incassi del 2013. Il cantautore Colore ha scritto la canzone che ha lo stesso titolo del film. Un Fantastico Via Vai la trama del film su Rai Movie stasera mercoledì 24 ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 24 marzo 2021) UnVia Vai ildi Leonardosu Rai24e trailer UnVia Vai è ilscelto da Raiper24di e con Leonardodella durata di 95 minuti, uscito nel 2013. La commedia ha incassato 8.8 milioni di euro al quinto posto degli incassi del 2013. Il cantautore Colore ha scritto la canzone che ha lo stesso titolo del. UnVia Vai ladelsu Rai24 ...

Advertising

costanza_tpwk : RT @niallspromoIT: “Per fortuna, per il mio primo album, avevo già una sorta di fanbase là fuori, il che è stato fantastico! Ma è stato bel… - nialleyesvoice : RT @niallspromoIT: “Per fortuna, per il mio primo album, avevo già una sorta di fanbase là fuori, il che è stato fantastico! Ma è stato bel… - tiziana_tz_ : RT @niallspromoIT: “Per fortuna, per il mio primo album, avevo già una sorta di fanbase là fuori, il che è stato fantastico! Ma è stato bel… - jeffblq : @jacopo_iacoboni Il problema è vaccinar è il più possibile o buttare via dosi? O forse preferisce il fantastico sis… - BarryLuisLime28 : RT @niallspromoIT: “Per fortuna, per il mio primo album, avevo già una sorta di fanbase là fuori, il che è stato fantastico! Ma è stato bel… -