Ultimi sondaggi Ipsos | piano vaccinazioni | per un terzo degli italiani sta funzionando male

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Quasi un italiano su due promuove Draghi nelle vesti di premier. È quanto emerge daglirealizzati per Di Martedì e andati in onda il 23 marzo. Se il presidente del Consiglio convince, lo stesso non si può dire delvaccini presentato dal generale Figliuolo. Anche se è ancora troppo presto per fare un bilancio, un(36%) ritiene che la campagna vaccinale stia. Di diverso avviso è il 39%intervistati secondo cui ilstabene.: l’opinionesul condono ...