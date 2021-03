Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di giovedì 25 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 00.00 – Tragedia in casa Lazio – Una notizia sconvolgente: il giovanissimo calciatore della Primavera, Daniel Guerini, ha perso la vita in un incidente stradale. Ore 23.00 – Eriksen si racconta – Il centrocampista nerazzurro ha parlato dal ritiro della Danimarca. Le sue impressioni su Conte Ore 22.00 – Roma, nuovo post di Zaniolo – Il centrocampista giallorosso ha pubblicato un messaggio su Instagram. Ecco cosa ha detto Ore 21.00 – Benevento, Foggia allo scoperto – Il direttore sportivo dei campani ha svelato un retroscena sulla vittoria contro la Juventus. Le sue parole Ore 18.30 – Diritti TV, Campoccia: «Ottimista per una rapida ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 00.00 – Tragedia in casa Lazio – Una notizia sconvolgente: il giovanissimo calciatorePrimavera, Daniel Guerini, ha perso la vita in un incidente stradale. Ore 23.00 – Eriksen si racconta – Il centrocampista nerazzurro ha parlato dal ritiroDanimarca. Le sue impressioni su Conte Ore 22.00 – Roma, nuovo post di Zaniolo – Il centrocampista giallorosso ha pubblicato un messaggio su Instagram. Ecco cosa ha detto Ore 21.00 – Benevento, Foggia allo scoperto – Il direttore sportivo dei campani ha svelato un retroscena sulla vittoria contro la Juventus. Le sue parole Ore 18.30 – Diritti TV, Campoccia: «Ottimista per una rapida ...

