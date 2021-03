(Di giovedì 25 marzo 2021) Il calcio dopo il Covid non sarà più lo stesso. I club fanno fatica ad andare avanti visto che si sono azzerati gli introiti da botteghino, sponsor e tv. Laalleggerirà la pressione sulle societàndo ilche ormai fa parte del passato. Nessuna società, anche le big, al momento può rispettare i nuovi parametri meno rigorosi del pareggio di bilancio è pura utopia. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, l’ne parlerà in una conferenza aperta con il Parlamento Ue per spiegare che è il momento di cambiare e che, verso fine anno, nascerà un nuovo sistema di, sicuramente molto diverso da quello “inventato” da Platini e Infantino nel 2010. Non più fondato sul principio “spendi quanto incassi” ma su “spendi il necessario senza sprechi”. Servirà l’aiuto ...

Advertising

ItaSportPress : Uefa cancella il Fair Play: regole cambiano e i salari si abbassano ma in Italia ancora no - - BellocchiMaria : @TMSMorea @AndryDipi92 @CalcioFinanza Facciamo così: quando arriva la 'deadline Uefa' se l'Inter viene pesantemente… -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa cancella

ItaSportPress

Il Comitato Esecutivoha deciso di cancellare l'edizione 2021 dei Campionati Europei Under 19 maschili e femminili a causa della pandemia di Covid - 19. Impossibile, in queste condizioni di incertezza economia, ...Commenta per primo Lagli Europei Under 19 maschili e femminili del 2021. La nota della Figc: Il Comitato Esecutivoha deciso di cancellare l'edizione 2021 dei Campionati Europei Under 19 maschili e ...Il Real San Giuseppe cancella immediatamente la debacle e batte Meta Catania nel recupero della quarta giornata di andata. Punteggio finale di 4-1 per ...Attenti: stanno mettendo il bavaglio al Var. Non è la prima volta che capita nel campionato, di sicuro nell'ultima domenica tre episodi su tre ne hanno fornito una conferma plastica. E si sa che di so ...