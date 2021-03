Tutti i musei che apriranno quest’anno, nonostante il coronavirus (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel 2020, la crisi causata dal coronavirus ha ritardato l’apertura di moltissimi spazi espositivi e musei; ma il 2021 sembra essere l’anno della grande rivincita. Da Parigi a Hong Kong passando per Berlino, sono tantissimi quelli che verranno inaugurati, celebrando così una nuova stagione per l’arte mondiale. Per esempio, debutta già questa estate il Munchmuseet di Oslo, che ospita la più grande e numerosa collezione al mondo di opere di Edvard Munch (Løten, 1863 – Oslo, 1944) e che si pone come la principale destinazione per chi volesse approfondire il grande pittore espressionista. La nuova casa di Munch è stata progettata dallo studio Herreros e al suo interno ospita oltre 1.100 dipinti, 3.000 disegni e 18.000 litografie. A Parigi aprirà presto le sue porte La Bourse de Commerce, il nuovo museo d’arte contemporanea della Collezione Pinault. ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel 2020, la crisi causata dalha ritardato l’apertura di moltissimi spazi espositivi e; ma il 2021 sembra essere l’anno della grande rivincita. Da Parigi a Hong Kong passando per Berlino, sono tantissimi quelli che verranno inaugurati, celebrando così una nuova stagione per l’arte mondiale. Per esempio, debutta già questa estate il Munchmuseet di Oslo, che ospita la più grande e numerosa collezione al mondo di opere di Edvard Munch (Løten, 1863 – Oslo, 1944) e che si pone come la principale destinazione per chi volesse approfondire il grande pittore espressionista. La nuova casa di Munch è stata progettata dallo studio Herreros e al suo interno ospita oltre 1.100 dipinti, 3.000 disegni e 18.000 litografie. A Parigi aprirà presto le sue porte La Bourse de Commerce, il nuovo museo d’arte contemporanea della Collezione Pinault. ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti musei L'appello del maestro Riccardo Muti da Palermo: 'Salviamo la cultura' ... alle scuole, ai musei. Adesso, dopo un anno di inaudite sofferenze per gli italiani, Muti ha ... creare nuove orchestre, perché la musica fa miracoli ed è un dono da fare a tutti". - -

'Dante, per nostra fortuna': l'omaggio cinematografico da Ravenna ... sottolinea il ministro della Cultura : "Sono centinaia gli eventi in tutta Italia nei musei, nei ... con la mobilitazione e il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali, di tante associazioni ...

Novafeltria, visite on line al Museo di Perticara il Resto del Carlino Rete dei Musei per l'Alzheimer, 22 istituzioni culturali in Toscana Sono ventidue le istituzioni culturali toscane impegnate a rendere accessibile l'arte e la cultura alle persone malate di Alzheimer. Tutte queste realtà ...

Regione. Presentata la Rete dei Musei toscani per l’Alzheimer Sono ventidue le istituzioni culturali toscane impegnate a rendere accessibile l'arte e la cultura alle persone malate di Alzheimer. Tutte queste realtà sono costituite in una Rete, supportata dalla R ...

