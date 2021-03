Turchia-Olanda, deviazione sfortunata di De Ligt: gol Burak Yilmaz (VIDEO) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il primo gol delle qualificazioni Mondiali 2022, zona europea, lo firma Burak Yilmaz. Nel match tra Turchia e Olanda, valevole per il girone G delle qualificazioni alla rassegna iridata che si svolgerà in Qatar, i padroni di casa trovano il gol dell’1-0 in contropiede. La palla arriva a Burak Yilmaz che, con un tiro da calcetto, trova la complice deviazione di De Ligt con il pallone che prende una traiettoria imprendibile e finisce in rete. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il primo gol delle qualificazioni Mondiali 2022, zona europea, lo firma. Nel match tra, valevole per il girone G delle qualificazioni alla rassegna iridata che si svolgerà in Qatar, i padroni di casa trovano il gol dell’1-0 in contropiede. La palla arriva ache, con un tiro da calcetto, trova la complicedi Decon il pallone che prende una traiettoria imprendibile e finisce in rete. In alto ildel gol. SportFace.

