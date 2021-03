Trovato cadavere in acqua alle Zattere (Venezia) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Trovato cadavere stamattina in acqua alle Zattere, sul posto la polizia. È stato recuperato stamattina, a Venezia, il corpo di una persona senza vita Galleggiava nell’acqua del canale della Giudecca circa all’altezza delle Zattere, nei pressi della biblioteca Cfz di Ca’ Foscari. È stato avvistato dall’equipaggio di un’imbarcazione di passaggio, che ha subito allertato le Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021)stamattina in, sul posto la polizia. È stato recuperato stamattina, a, il corpo di una persona senza vita Gggiava nell’del canale della Giudecca circa all’altezza delle, nei pressi della biblioteca Cfz di Ca’ Foscari. È stato avvistato dall’equipaggio di un’imbarcazione di passaggio, che ha subitortato le

