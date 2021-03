Triestina | un nuovo positivo al Covid-19 Ora sono sette nel gruppo squadra

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Aumentano i casi di-19 in casa. Dopo il ciclo di tamponi odierno infatti un altro membro delè stato trovatoal Coronavirus. Salgono così a(tre giocatori e quattro membri dello staff) i positivi in casa alabardata. Ecco la nota: “U.S.Calcio 1918 comunica che in seguito al ciclo di tamponi eseguiti nella mattinata di oggi, è emerso un ulteriore caso di positività al-19 nel, specificatamente un membro dello staff tecnico che va ad aggiungersi aipositivi riscontrati nel precedente test (tre calciatori e quattro membri dello staff, tra i quali un collaboratore esterno). Tutti i positivistati ...