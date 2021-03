Treviso, Marta si risveglia e chiede di vedere mamma e papà. Gli amici non credono alla rapina (Di mercoledì 24 marzo 2021) E’ stata estubata questa sera all’ospedale di Treviso Marta Novello, la 26enne accoltellata due sere fa da un 16enne a Marocco di Mogliano. La giovane, non appena ha aperto gli occhi, ha chiesto di vedere i genitori. Ancora sconosciuti i motivi dell’aggressione del 15enne, che verrà interrogato probabilmente domani dal giudice del tribunale per minorenni di Venezia. Che cosa abbia spinto l’aggressore a uscire da casa con un coltello da cucina, salire in bicicletta, seguire la giovane per varie decine di metri durante la sua corsa e poi colpirla alle spalle, resta ancora un mistero. “La pista privilegiata dai Carabinieri – scrive il Gazzettino – rimane quella della rapina ma gli interrogativi sul perché l’adolescente si sia avventato con tanta rabbia su Marta rimangono senza risposta. Non è ancora ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) E’ stata estubata questa sera all’ospedale diNovello, la 26enne accoltellata due sere fa da un 16enne a Marocco di Mogliano. La giovane, non appena ha aperto gli occhi, ha chiesto dii genitori. Ancora sconosciuti i motivi dell’aggressione del 15enne, che verrà interrogato probabilmente domani dal giudice del tribunale per minorenni di Venezia. Che cosa abbia spinto l’aggressore a uscire da casa con un coltello da cucina, salire in bicicletta, seguire la giovane per varie decine di metri durante la sua corsa e poi colpirla alle spalle, resta ancora un mistero. “La pista privilegiata dai Carabinieri – scrive il Gazzettino – rimane quella dellama gli interrogativi sul perché l’adolescente si sia avventato con tanta rabbia surimangono senza risposta. Non è ancora ...

Advertising

repubblica : Si risveglia da coma Marta, la 26enne accoltellata in provincia di Treviso: 'Dove sono i miei genitori?' - palfabo : RT @repubblica: Si risveglia da coma Marta, la 26enne accoltellata in provincia di Treviso: 'Dove sono i miei genitori?' - emilio05714955 : RT @MarcoSanavia1: Si può dire che l’aggressore è di colore oppure la Boldrini si offende? - LucaGiord74 : RT @repubblica: Si risveglia da coma Marta, la 26enne accoltellata in provincia di Treviso: 'Dove sono i miei genitori?' - Nicola23453287 : RT @MarcoSanavia1: Si può dire che l’aggressore è di colore oppure la Boldrini si offende? -