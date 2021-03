Treviso, chi è il 16enne che ha sferrato venti coltellate a Marta. La tesi della rapina non convince (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha trascorso la notte nel carcere minorile di Treviso il 16enne accusato di tentato omicidio per aver accoltellato almeno una ventina di volte a Marocco di Mogliano una ragazza di 26 anni che faceva jogging. Lei, Marta Novello, è ricoverata a Treviso in terapia intensiva: le sue condizioni restano gravi. L’aggressore ha ammesso la tentata rapina ma è un movente che non convince del tutto gli investigatori. Marta e il suo aggressore non si conoscevano I due non si conoscevano, anche se abitavano entrambi a Mogliano. Le coltellate, spiegano i Carabinieri, sono state tutte sferrate alle spalle della donna. Oggi il giovane nell’udienza di garanzia verrà sentito dal magistrato della Procura dei minori di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha trascorso la notte nel carcere minorile diilaccusato di tentato omicidio per aver accoltellato almeno unana di volte a Marocco di Mogliano una ragazza di 26 anni che faceva jogging. Lei,Novello, è ricoverata ain terapia intensiva: le sue condizioni restano gravi. L’aggressore ha ammesso la tentatama è un movente che nondel tutto gli investigatori.e il suo aggressore non si conoscevano I due non si conoscevano, anche se abitavano entrambi a Mogliano. Le, spiegano i Carabinieri, sono state tutte sferrate alle spalledonna. Oggi il giovane nell’udienza di garanzia verrà sentito dal magistratoProcura dei minori di ...

