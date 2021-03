Trento-ZAKSA, Finale Champions League volley 2021: data, programma, orario, tv e streaming (Di giovedì 25 marzo 2021) Trento affronterà lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle nella Finale della Champions League 2021 di volley maschile. I dolomitici andranno a caccia del massimo trofeo europeo, si deciderà tutto in una partita secca contro la compagine polacca: sabato 1° maggio, all’AGSM Forum di Verona, i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti partiranno leggermente favoriti contro gli uomini di Nikola Grrbic, ma in un match da dentro o fuori può succedere di tutto. Trento si è resa protagonista di un cammino perfetto, imponendosi nel girone eliminatorio e poi liquidando Berlino e Perugia nella fase a eliminazione diretta. La formazione trentina inseguirà la sua quarta Champions League. Simone Giannelli e compagni dovranno fermare i polacchi che non ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021)affronterà loKedzierzyn-Kozle nelladelladimaschile. I dolomitici andranno a caccia del massimo trofeo europeo, si deciderà tutto in una partita secca contro la compagine polacca: sabato 1° maggio, all’AGSM Forum di Verona, i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti partiranno leggermente favoriti contro gli uomini di Nikola Grrbic, ma in un match da dentro o fuori può succedere di tutto.si è resa protagonista di un cammino perfetto, imponendosi nel girone eliminatorio e poi liquidando Berlino e Perugia nella fase a eliminazione diretta. La formazione trentina inseguirà la sua quarta. Simone Giannelli e compagni dovranno fermare i polacchi che non ...

