Tre ubriachi denunciati | uno in auto era sei volte oltre i limiti di legge

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Anche se con l'ingresso della Lombardia in fascia rossa bar e ristoranti sono chiusi ed è consentito solo l'asporto chi ha problemi con l'alcool continua a bere, come e anche più di prima. Lo hanno ...

Il Giorno

Lo hanno constato i carabinieri della Compagnia di Tirano che negli ultimi giorni hanno denunciato tre persone per l'abuso di alcool, in un paio di casi nel corso di posti di blocco organizzati in Valtellina. Anche se con l'ingresso della Lombardia in fascia rossa bar e ristoranti sono chiusi ed è consentito solo l'asporto chi ha problemi con l'alcool continua a bere, come e anche più di prima.