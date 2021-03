Trasporto regionale | Trenitalia avvia ‘conciliazione paritetica’ per piccole dispute

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Un importante accordo è intercorso frae le Associazioni dei Consumatori per la soluzione delle. Il protocollo è stato sottoscritto il 23 marzo a Roma. Nelle intenzioni rappresenta un sostanziale gesto di attenzione verso ilda parte del Gruppo FS Italiane. Per quanto riguarda la Campania, in particolare nell’ambito del contratto di servizio tra la Regione e“sono previsti investimenti per circa 700 milioni di euro che contemplano la consegna di 37 nuovi treni entro il 2025 per il rinnovo della flotta”.fa sapere: “Dopo la consegna di due treni Rock a doppio piano, avvenuta nei mesi scorsi, il prossimo arrivo è programmato per inizio di aprile”. Il protocollo d’intesa fra ...