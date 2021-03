Tragedia a Roma, scoppia l’incendio e si lancia dalla finestra per scappare: morta 74enne (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tragedia a Roma questa mattina, intorno alle 8.30, in via di Monserrato al civico nr. 111. Un incendio è divampato all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di cinque e una donna, per sfuggire alle fiamme, si è lanciata dalla finestra. Lei, 74 anni, in preda al panico ha cercato di fuggire: si è buttata dalla finestra ed è caduta nel cortile interno. Un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo: inutili i tentativi del personale sanitario del 118 di rianimarla, la donna è deceduta. Il marito, invece, 67 anni è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Santo Spirito. l’incendio è ancora in atto e l’appartamento è stato reso inagibile dai Vigili del Fuoco, Sul posto sono intervenute tre APS, due botti, un’autoscala, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021)questa mattina, intorno alle 8.30, in via di Monserrato al civico nr. 111. Un incendio è divampato all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di cinque e una donna, per sfuggire alle fiamme, si èta. Lei, 74 anni, in preda al panico ha cercato di fuggire: si è buttataed è caduta nel cortile interno. Un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo: inutili i tentativi del personale sanitario del 118 di rianimarla, la donna è deceduta. Il marito, invece, 67 anni è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Santo Spirito.è ancora in atto e l’appartamento è stato reso inagibile dai Vigili del Fuoco, Sul posto sono intervenute tre APS, due botti, un’autoscala, il ...

