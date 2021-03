Traffico illecito farmaci tra Italia e Gran Bretagna, arresti anche in Campania (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBlitz dei Carabinieri del Nas contro un’organizzazione criminale che gestiva un Traffico internazionale di farmaci di provenienza illecita e operava tra l’Italia e la Gran Bretagna. Sono 18 le misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Latina nei confronti di altrettanti soggetti ed eseguite dai carabinieri nelle province di Napoli, Caserta, Avellino, Firenze, Milano e La Spezia. I dettagli dell’operazione saranno forniti in un una conferenza stampa in programma al comando provinciale dei Carabinieri di Latina alle 11. L’inchiesta – spiegano i Nas di Latina – ha permesso di “disarticolare un sodalizio criminoso, con sede a Sant’Antimo (Napoli), delineando i ruoli degli indagati (per la Gran parte con precedenti di polizia per reati contro la persona e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBlitz dei Carabinieri del Nas contro un’organizzazione criminale che gestiva uninternazionale didi provenienza illecita e operava tra l’e la. Sono 18 le misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Latina nei confronti di altrettanti soggetti ed eseguite dai carabinieri nelle province di Napoli, Caserta, Avellino, Firenze, Milano e La Spezia. I dettagli dell’operazione saranno forniti in un una conferenza stampa in programma al comando provinciale dei Carabinieri di Latina alle 11. L’inchiesta – spiegano i Nas di Latina – ha permesso di “disarticolare un sodalizio criminoso, con sede a Sant’Antimo (Napoli), delineando i ruoli degli indagati (per laparte con precedenti di polizia per reati contro la persona e ...

Advertising

anteprima24 : ** Traffico illecito farmaci tra Italia e Gran Bretagna, #Arresti anche in Campania ** - NapoliToday : #Cronaca Traffico illecito di farmaci con base nel napoletano: misure cautelari per 18 persone… - zazoomblog : Traffico illecito di farmaci tra Italia e Gran Bretagna: in corso 18 arresti - #Traffico #illecito #farmaci… - CorriereCitta : Traffico illecito di farmaci tra Italia e Gran Bretagna: in corso 18 arresti - News_24it : Nella giornata di ieri, nell’ambito di attività finalizzata alla prevenzione e contrasto del traffico illecito di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico illecito Traffico illecito di farmaci tra Italia e Gran Bretagna: in corso 18 arresti E' in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione dei Carabinieri del NAS di Latina riguardante la scoperta di un traffico internazionale di farmaci illecito. I Carabinieri stanno precedendo con l'esecuzione di 18 misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti ad un'associazione a ...

Traffico illecito di farmaci, 18 arresti a Latina ...di medicinali illegale è stato smantellato dai Carabinieri del Nas di Latina che hanno eseguendo 18 misure cautelari a carico dei componenti di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico ...

Traffico illecito di farmaci tra Italia e Gran Bretagna, 18 arresti dei Nas di Latina ilmessaggero.it Traffico internazionale di farmaci, 18 misure cautelari Smantellato un traffico internazionale di farmaci per la cura del morbo di Parkinson e dell'epilessia. I carabinieri del Nas di Latina , a ...

Traffico internazionale di farmaci di provenienza illecita: 18 arresti del Nas E' in corso dalle prime ore del mattino un'operazione condotta dai carabinieri del Nas di Latina che ha toccato le province di Napoli, Caserta, Avellino, Firenze, Milano e La Spezia. Sono 18 le misure ...

E' in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione dei Carabinieri del NAS di Latina riguardante la scoperta di uninternazionale di farmaci. I Carabinieri stanno precedendo con l'esecuzione di 18 misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti ad un'associazione a ......di medicinali illegale è stato smantellato dai Carabinieri del Nas di Latina che hanno eseguendo 18 misure cautelari a carico dei componenti di un'associazione a delinquere finalizzata al...Smantellato un traffico internazionale di farmaci per la cura del morbo di Parkinson e dell'epilessia. I carabinieri del Nas di Latina , a ...E' in corso dalle prime ore del mattino un'operazione condotta dai carabinieri del Nas di Latina che ha toccato le province di Napoli, Caserta, Avellino, Firenze, Milano e La Spezia. Sono 18 le misure ...