Tra Nato e Ue, è il momento dell'Italia. Scrive il gen. Arpino (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sarà perché è primavera, ma c'è nell'aria l'impressione che anche la politica estera nazionale stia dando segni di risveglio. Non che sinora sia stata inattiva, questo non si può certo dire. Se però qualcuno pensa che sia stata un po' disordinata, legata allo scorrere di tanti ruscelli più che all'alveo di un fiume, ecco che questo qualcuno potrebbe essere non lontano dal vero. A cosa è dovuto, allora, questo gradevole tentativo di riallineamento? Il fatto è che la nostra posizione internazionale è come un treno che corre oscillando, ma senza per fortuna deragliare, su due binari paralleli, ma male incardinati su traversine di legno spesso vecchie e anche un po' logore. I due binari sono la Nato e l'Unione europea, le traversine quella trentina di Stati su cui poggiano in modo precario. Nessuno di questi elementi indica in modo fermo la direzione di marcia.

