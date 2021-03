Toronto Raptors, Kyle Lowry infiamma le ultime ore di mercato: possibile futuro a Philadelphia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una trade NBA fin qui avara di colpi ad effetto potrebbe incredibilmente accendersi nelle ultime ore – si chiude giovedì notte – con un avvicendamento che avrebbe del clamoroso. Tutto ruota attorno al nome della point guard dei Toronto Raptors Kyle Lowry, che dopo 9 anni passati in Canada ha pronte le valigie in mano. Molte sono le franchigie disposte a far follie per accaparrarsi l’americano nel proprio roster. Le più accreditate sembrano ad ora essere i Philadelphia Sixers e i Miami Heat. Alla deadline manca pochissimo, quindi serve il cosiddetto ‘colpo gobbo’ per mischiare notevolmente le carte nella corsa all’ambito ‘anello’. Quali i motivi del probabile addio di Kyle Lowry ? Stanco delle ripetute sconfitte – nove consecutive – che stanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una trade NBA fin qui avara di colpi ad effetto potrebbe incredibilmente accendersi nelleore – si chiude giovedì notte – con un avvicendamento che avrebbe del clamoroso. Tutto ruota attorno al nome della point guard dei, che dopo 9 anni passati in Canada ha pronte le valigie in mano. Molte sono le franchigie disposte a far follie per accaparrarsi l’americano nel proprio roster. Le più accreditate sembrano ad ora essere iSixers e i Miami Heat. Alla deadline manca pochissimo, quindi serve il cosiddetto ‘colpo gobbo’ per mischiare notevolmente le carte nella corsa all’ambito ‘anello’. Quali i motivi del probabile addio di? Stanco delle ripetute sconfitte – nove consecutive – che stanno ...

I Suns stendono i Lakers A segno i Pelicans di Melli Tornano alla vittoria i Brooklyn Nets che superano i Washington Wizards per 113-106. Per i Nets sono 26 i punti di Harden e 28 quelli di Kyrie Irving. Ma a brillare nella Nba sono i Suns che sfruttano ...

