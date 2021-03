Torna su Canale 5 il “Maurizio Costanzo Show”: l’unico fritto misto che non stanca mai (Di mercoledì 24 marzo 2021) Al via su Canale 5 alle 23.20 un nuovo ciclo del Maurizio Costanzo Show, il talk più longevo della televisione italiana. E meno male, perché lo sappiamo tutti quanto abbiamo bisogno di riferimenti fissi in questa situazione sospesa tra vaccini e ritorno alla normalità. Altro che debutti di serie tv che disorientano da subito con l’ansia della seconda stagione e la spiegazione del finale. X No, meglio la ricetta collaudata di uno Show dove non si urla ma si discute, e si ride. La prontezza della stoccata di Maurizio Costanzo (82 anni) non sarà così eccezionale come una volta, però lui c’è, pronto al debutto della 39esima edizione con uno dei format più di successo del talk: l’Uno contro tutti. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 24 marzo 2021) Al via su5 alle 23.20 un nuovo ciclo del, il talk più longevo della televisione italiana. E meno male, perché lo sappiamo tutti quanto abbiamo bisogno di riferimenti fissi in questa situazione sospesa tra vaccini e ritorno alla normalità. Altro che debutti di serie tv che disorientano da subito con l’ansia della seconda stagione e la spiegazione del finale. X No, meglio la ricetta collaudata di unodove non si urla ma si discute, e si ride. La prontezza della stoccata di(82 anni) non sarà così eccezionale come una volta, però lui c’è, pronto al debutto della 39esima edizione con uno dei format più di successo del talk: l’Uno contro tutti. Leggi anche ...

