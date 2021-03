Tokyo 2020, parte stanotte da Fukushima tour fiaccola olimpica (Di mercoledì 24 marzo 2021) stanotte inizierà il grande viaggio della fiaccola olimpica in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il tour - ricorda il sito internet del Coni - durerà quattro mesi e attraverserà le 47 prefetture del Giappone. La staffetta partirà dal National Training Center J-Village di Fukushima, alle ore 9 locali (l'una di notte in Italia). A causa delle restrizioni Covid-19, non sarà consentita la presenza degli spettatori, ma l'evento sarà trasmesso in live streaming sul sito web di Tokyo 2020.I tedofori della squadra di calcio femminile "Nadeshiko Japan" daranno il via all`evento: le prime cinque prefetture che accoglieranno la fiaccola saranno Fukushima (25-27 marzo), Tochigi, (28-29 marzo), Gunma (30-31 marzo), Nagano (1-2 ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 marzo 2021)inizierà il grande viaggio dellain vista dei Giochi Olimpici di. Il- ricorda il sito internet del Coni - durerà quattro mesi e attraverserà le 47 prefetture del Giappone. La staffetta partirà dal National Training Center J-Village di, alle ore 9 locali (l'una di notte in Italia). A causa delle restrizioni Covid-19, non sarà consentita la presenza degli spettatori, ma l'evento sarà trasmesso in live streaming sul sito web di.I tedofori della squadra di calcio femminile "Nadeshiko Japan" daranno il via all`evento: le prime cinque prefetture che accoglieranno lasaranno(25-27 marzo), Tochigi, (28-29 marzo), Gunma (30-31 marzo), Nagano (1-2 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tokyo 2020: nessun turista straniero potrà recarsi in Giappone durante lo svolgimento delle Olimpiadi a causa dell'… - Eurosport_IT : UFFICIALE ?? Non saranno ammessi tifosi e spettatori stranieri alle prossime Olimpiadi di Tokyo: lo ha deciso il co… - Evilqueen_75 : RT @cammisafra: Ogni cosa segue comunque il suo corso, e per quanto uno possa fare del suo meglio, a volte è impossibile evitare che qualcu… - svarioken : ?? Amazon, cibo falso. ?? Chupa Chups Candy Pizza, 6,99€. • - lucy_esposito : RT @cammisafra: Ogni cosa segue comunque il suo corso, e per quanto uno possa fare del suo meglio, a volte è impossibile evitare che qualcu… -