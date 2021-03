Tiro a segno, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: tripletta indiana nella pistola sportiva femminile. A vincere Chinki Yadav (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dominio assoluto e totale. nella prima tappa della Coppa del Mondo 2021 di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Nuova Delhi, i padroni di casa continuano a fare incetta di podi e di vittorie. Nel contest di pistola sportiva femminile dalla distanza dei 25m infatti a imporsi davanti a tutti è stata l’indiana Chinki Yadav (alla prima vittoria assoluta in CdM) che, dopo aver coperto 32 dei 50 bersagli a disposizione, ha superato in uno shoot off palpitante – conclusosi sul 4 a 3 – la connazionale Rahi Sarnobat, con la terza atleta locale presente in concorso, ovvero Manu Bakher capace di prendersi l’ultimo gradino del podio (28/45 il suo score). In ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dominio assoluto e totale.prima tappa delladeldi, in corso di svolgimento a, i padroni di casa continuano a fare incetta di podi e di vittorie. Nel contest didalla distanza dei 25m infatti a imporsi davanti a tutti è stata l’(alla prima vittoria assoluta in CdM) che, dopo aver coperto 32 dei 50 bersagli a disposizione, ha superato in uno shoot off palpitante – conclusosi sul 4 a 3 – la connazionale Rahi Sarnobat, con la terza atleta locale presente in concorso, ovvero Manu Bakher capace di prendersi l’ultimo gradino del podio (28/45 il suo score). In ...

Advertising

acehinata : @cuddIeunit per quel giochino di tiro a segno con le pietre - WM_consulenze : L'associazione TSN Crevalcore da oltre 50 anni porta avanti una passione: promuove la pratica ludica e sportiva del… - dandolos12 : Al luna park della politica sembra siano cambiati i pupazzi del tiro a segno #Scanzi #Morra #Boldrini - rotre54 : La polizia Usa ammazza gente per la strada e poi perde tempo a caricare su un'ambulanza un personaggio come quello?… - tsncandela : New post (Campionato Italiano Società 2021. Il TSN Candela parte con il piede giusto.) has been published on Tiro a… -