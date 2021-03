Tiago Pinto incontra l' agente di Cristante e Mancini | i dettagli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tiago Pinto

Per questosarebbe già alla ricerca di sostituti e l'ultimo nome aggiunto alla lista è quello di Pierluigi Gollini. I primi contatti Nelle ultime ore si sono intensificati i rapporti tra ...... ma anche per avere un confronto con il general manager giallorosso. Un colloquio nel quale è stata ribadita l'importanza e la centralità di Mancini e Cristante nel progetto Roma, che ...Cristante e Mancini durante il match contro il Milan \| MB Media/. Riso ha poi colto la palla al balzo per parlare, faccia a faccia, con Tiago Pinto, general manager de ...La Roma e l’armeno non pensano al futuro, vivono il presente. Continua il recupero della lesione al polpaccio L’opzione del rinnovo del contratto per Mkhitaryan è scattata più di un mese fa ma il suo ...