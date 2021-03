"Ti devi vergognare, tuo marito che dice?". Orrore contro Alessia Marcuzzi: la foto che scatena le bestie | Guarda (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel mirino, suo malgrado, questa volta ci finisce Alessia Marcuzzi. Perché? Tutta colpa di una foto che ha scatenato i soliti bacchettoni, o nullafacenti, che si annidano online. Una foto senza veli che ha armato gli haters, i leoni da tastiera. Procediamo con calma. Il punto è che la conduttrice de Le Iene sta lanciando un suo nuovo progetto imprenditoriale, una linea di prodotti per il corpo realizzata dalla sua società. E così, per lanciarla, su Instagram la Marcuzzi ha postato una fotografia che la ritrae senza veli e un secondo scatto in cui è fasciata in una magliettina bianca. Apriti cielo. Le immagini in questione non hanno assolutamente nulla di volgare. Anzi, sono anche piuttosto evocative. Ma come detto, i soliti noti sono passati all'attacco. In calce ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel mirino, suo malgrado, questa volta ci finisce. Perché? Tutta colpa di unache hato i soliti bacchettoni, o nullafacenti, che si annidano online. Unasenza veli che ha armato gli haters, i leoni da tastiera. Procediamo con calma. Il punto è che la conduttrice de Le Iene sta lanciando un suo nuovo progetto imprenditoriale, una linea di prodotti per il corpo realizzata dalla sua società. E così, per lanciarla, su Instagram laha postato unagrafia che la ritrae senza veli e un secondo scatto in cui è fasciata in una magliettina bianca. Apriti cielo. Le immagini in questione non hanno assolutamente nulla di volgare. Anzi, sono anche piuttosto evocative. Ma come detto, i soliti noti sono passati all'attacco. In calce ...

