Thiago Alcantara si è raccontato ad AS | quotidiano sportivo spagnolo

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Uno dei maggiori talenti del calcio, ha parlato in questi giorni della sua carriera e del suo futuro. Infatti , spiegando alcuni momenti salienti della sua carriera e parlando anche del suo futuro a breve termine, col Liverpool e con la Nazionale. CHE COS’HA DETTO? Il centrocampistaè stato scelto come testimonial per la nuova maglia della Spagna, e a riguardo di questo argomento ha affermato: “Non c’è mai niente di meglio che indossare la maglia rossa della Nazionale, ma quando giochiamo contro squadre che vestono anche di rosso, abbiamo questa bianca ed è davvero fantastico. È magnifica!”. Sulla Nazionale ha poi aggiunto: “Sarei entusiasta anche se queste tre partite in arrivo fossero amichevoli piuttosto che qualificazioni ai Mondiali. Quando vieni ...

A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia cone Rodri mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Ferran Torres, Morata e Dani Olmo. QUI GRECIA - La ...... - centrocampisti: Fabian Ruiz (Napoli/Ita), Pedri e Sergio Busquets (Barcellona), Rodri (Manchester City/Ing), Koke e Marcos Llorente (Atletico Madrid), Sergio Canales (Real Betis),...