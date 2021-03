The Walking Dead: Robert Kirkman spiega le differenze tra la serie e il film su Rick Grimes (Di giovedì 25 marzo 2021) Robert Kirkman ha parlato delle differenze tra la serie The Walking Dead e il film dedicato a Rick Grimes, attualmente in fase di sviluppo. The Walking Dead dovrebbe approdare sul grande schermo grazie agli annunciati film dedicati a Rick Grimes, progetto di cui Robert Kirkman ha condiviso qualche dettaglio in una recente intervista accennando alle differenze rispetto alla serie. Attualmente il nuovo capitolo della storia dell'ex sceriffo è ancora in fase di sviluppo e non sono stati diffusi i dettagli relativi al possibile inizio delle riprese o agli interpreti che verranno coinvolti. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021)ha parlato delletra laThee ildedicato a, attualmente in fase di sviluppo. Thedovrebbe approdare sul grande schermo grazie agli annunciatidedicati a, progetto di cuiha condiviso qualche dettaglio in una recente intervista accennando allerispetto alla. Attualmente il nuovo capitolo della storia dell'ex sceriffo è ancora in fase di sviluppo e non sono stati diffusi i dettagli relativi al possibile inizio delle riprese o agli interpreti che verranno coinvolti. ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Walking Dead: Robert Kirkman spiega le differenze tra la serie e il film su Rick Grimes… - hirenelauraa : RT @cryinglightnvng: sto ascoltando walking in the wind? si avrei dovuto farlo? no lo sto facendo davvero? si me ne pento? si - moony_wormtail_ : e ora si parte con walking in the wind a palla, vado nel mio angoletto?? - SVRAXSWEAT : RT @cryinglightnvng: sto ascoltando walking in the wind? si avrei dovuto farlo? no lo sto facendo davvero? si me ne pento? si - cryinglightnvng : sto ascoltando walking in the wind? si avrei dovuto farlo? no lo sto facendo davvero? si me ne pento? si -