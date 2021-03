«The Nevers» su Sky Atlantic: uscita, cast e trama della serie tv steampunk (Di mercoledì 24 marzo 2021) Chi non è amante della fantascienza, forse non sa che tra le serie di punta di aprile su Sky arriva The Nevers, un progetto che ha un potenziale interessante anche per un pubblico più ampio e trasversale. Per riassumerne il sapore basta raccontarlo come se fosse la ricetta di un cocktail old fashioned. Prendi la Londra vittoriana tra prima rivoluzione industriale, romanticismo e i drammi raccontati da Dickens, aggiungici un evento soprannaturale che magicamente la shakera popolandola di supereroi ante litteram, anzi supereroine; aggiungici quindi il fascino della meccanica e dell'ingegneria d'epoca applicate al quotidiano come in un libro di Jules Verne. Questo è The Nevers, che farà il suo esordio quasi in contemporanea con la messa in onda statunitense. Ideata da Joss Whedon, creatore di cult tv ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Chi non è amantefantascienza, forse non sa che tra ledi punta di aprile su Sky arriva The, un progetto che ha un potenziale interessante anche per un pubblico più ampio e trasversale. Per riassumerne il sapore basta raccontarlo come se fosse la ricetta di un cocktail old fashioned. Prendi la Londra vittoriana tra prima rivoluzione industriale, romanticismo e i drammi raccontati da Dickens, aggiungici un evento soprannaturale che magicamente la shakera popolandola di supereroi ante litteram, anzi supereroine; aggiungici quindi il fascinomeccanica e dell'ingegneria d'epoca applicate al quotidiano come in un libro di Jules Verne. Questo è The, che farà il suo esordio quasi in contemporanea con la messa in onda statunitense. Ideata da Joss Whedon, creatore di cult tv ...

