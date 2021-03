The Nevers: il trailer della nuova serie di Joss Whedon (Di mercoledì 24 marzo 2021) The Nevers, nuova serie sci-fi ambientata nella Londra vittoriana, farà il suo debutto su Sky dal 12 aprile: ecco il trailer ufficiale Se siete fan della celeberrima serie TV Buffy l’ammazzavampiri, allora non potrete perdervi il nuovo progetto del suo creatore, Joss Whedon. Nonostante Whedon l’abbia poi abbandonato per passarlo alla sua collaboratrice Philippa Goslett, ci aspettiamo di trovare anche in questo caso un affascinante mix tra magia e avventura. The Nevers sarà una serie sci-fi ambientata nella Londra vittoriana. Dal 12 aprile la versione originale con sottotitoli sarà disponibile su Sky Atlantic e in streaming su Now, in contemporanea con la messa in onda americana. Se invece non ne ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 24 marzo 2021) Thesci-fi ambientata nella Londra vittoriana, farà il suo debutto su Sky dal 12 aprile: ecco ilufficiale Se siete fanceleberrimaTV Buffy l’ammazzavampiri, allora non potrete perdervi il nuovo progetto del suo creatore,. Nonostantel’abbia poi abbandonato per passarlo alla sua collaboratrice Philippa Goslett, ci aspettiamo di trovare anche in questo caso un affascinante mix tra magia e avventura. Thesarà unasci-fi ambientata nella Londra vittoriana. Dal 12 aprile la versione originale con sottotitoli sarà disponibile su Sky Atlantic e in streaming su Now, in contemporanea con la messa in onda americana. Se invece non ne ...

tuttoteKit : The Nevers: il trailer della nuova serie di Joss Whedon #JossWhedon #TheNevers #tuttotek - eleprue : #TheNevers: su Sky, arriva la serie creata da #JossWhedon ?? - moviestruckers : #TheNevers: trailer dello sci-fi drama in arrivo su Sky e NOW - MangaForevernet : ? The Nevers: trailer e data della serie HBO di Joss Whedon ? ? - cinemaniaco_fb : ?????????????? THE NEVERS (2021) Trailer ITA della serie di Joss Whedon Scopri il nostro nuovo canale TREND ZONE FilmIsNow… -