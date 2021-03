The Flash: Ron Livingston sostituirà Billy Crudup nel film (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'attore Ron Linvingston sostituirà Billy Crudup nel cast del film The Flash, interpretando Henry Allen, il padre di Barry. Sarà Ron Livingston a sostituire Billy Crudup tra gli interpreti del film The Flash, diretto da Andy Muschietti. L'attore avrà la parte del padre di Barry Allen, Henry, recitando accanto a Ezra Miller nell'atteso progetto prodotto da Warner Bros. Il passaggio di consegne nel cast di The Flash è avvenuto a causa dei posticipi all'inizio delle riprese che hanno impedito a Crudup, apparso pochi giorni fa sugli schermi nella parte grazie a Zack Snyder's Justice League, situazione che ha portato alla scelta di Ron Livingston. Tra le pagine dei fumetti ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'attore Ron Linvingstonnel cast delThe, interpretando Henry Allen, il padre di Barry. Sarà Rona sostituiretra gli interpreti delThe, diretto da Andy Muschietti. L'attore avrà la parte del padre di Barry Allen, Henry, recitando accanto a Ezra Miller nell'atteso progetto prodotto da Warner Bros. Il passaggio di consegne nel cast di Theè avvenuto a causa dei posticipi all'inizio delle riprese che hanno impedito a, apparso pochi giorni fa sugli schermi nella parte grazie a Zack Snyder's Justice League, situazione che ha portato alla scelta di Ron. Tra le pagine dei fumetti ...

Justice League 2 e 3: svelate le trame dei film ideati da Zack Snyder. E sono sbalorditive Durante lo scorso IGN Fan Fest e più recentemente alla The Dreamscapes Of Zack Snyder's Justice ... Anche Flash sarebbe dovuto morire, non fosse stato per un salvataggio in extremis di Cyborg, ...

