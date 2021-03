Tg Riabilitazione | edizione del 24 marzo 2021

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Individuare strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale per l’erogazione di prestazioni riabilitative ai lavoratori che continuano a soffrire di postumi debilitanti a distanza di mesi dal contagio da Sars-CoV-2. È questo l’obiettivo dei nuovi avvisi regionali pubblicati dall’Inail, che puntano a garantire un approccio alla riabilitazione degli assistiti di tipo multi-assiale, in grado cioe’ di prendere in carico ogni caso sulla base delle specifiche esigenze terapeutiche post Covid-19, che possono interessare l’aspetto respiratorio, cardiologico, muscolare e neurologico ossia l’effetto ‘Long-Covid’. “La riabilitazione post Covid-19- sottolinea il direttore generale Giuseppe Lucibello- è un altro aspetto del contributo offerto dall’Inail alla gestione dell’emergenza sanitaria”. – RIABILITAZIONE FONDAMENTALE NEI TRAUMI MENISCALI

Advertising

Notiziedi_it : Tg Riabilitazione, edizione del 17 marzo 2021 - Notiziedi_it : Tg Riabilitazione, edizione del 17 marzo 2021 - Notiziedi_it : Tg Riabilitazione, edizione del 17 marzo 2021 - Notiziedi_it : Tg Riabilitazione, edizione del 17 marzo 2021 - Agenzia_Dire : In questa edizione del Tg Psicologia si parla di: #sport e riabilitazione, #autismo e consumo di farmaci ansiolitic… -

Ultime Notizie dalla rete : Riabilitazione edizione

LA NAZIONE

... arriva finalmente in Italia l'del decennale di The Heroin Diaries di Nikki Sixx, bassista ...di riferimento per tanti giovani che stanno affrontando il difficile percorso della. ......e di". "È innegabile - sottolinea - il valore del dono e del volontariato quali strumenti di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei minori". Oltre alla 1°del ...Si terrà online il 25, 26 e 27 marzo 2021 la quinta edizione di Aqua Film Festival, rassegna internazionale che vuole rappresentare, con lo strumento cinematografico e di documentazione, lo straordina ...Al Dunia Ranch la prima edizione di un progetto sostenuto da comuni e Asl. L’ippoterapia sarà effettuata in carrozza. "Diamo una mano ai meno fortunati" ...