Tg Cinema | edizione del 24 marzo 2021

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Cento anni di Nino Manfredi. Memorabile e icona senza tempo, lui con i suoi mille volti ha saputo interpretare ruoli drammatici e comici, ha raccontato vizi e virtù degli italiani, con sarcasmo e cinismo. Di lui ricordiamo il Ciceruacchio in ‘In nome del popolo sovrano’ e il suo legame con il regista Gigi Magni, quasi un suo alter ego dall’altra parte della cinepresa. Ma anche l’emigrato italiano in Svizzera in ‘Pane e cioccolata’ o il cinico abitante di una baraccopoli romana in ‘Brutti, sporchi e cattivi’. E ancora Geppetto in ‘Pinocchio’ di Luigi Comencini del 1972. Tanti ruoli, tanti volti, un solo grande attore, Saturnino Manfredi, questo il suo nome all’anagrafe, nasceva 100 anni fa in Ciociaria, il 22 marzo del 1921, nel Comune di Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone. PRIMO CIAK PER ‘PROMISES’ DI AMANDA STHERS CON FAVINO