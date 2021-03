Tesla accetterà i bitcoin come forma di pagamento per le sue auto (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Il fondatore di Tesla, Elon Musk, ha annunciato che i clienti dell’azienda di veicoli elettrici potranno ora comprare le sue auto con i bitcoin. “You can now buy a Tesla with bitcoin”, ha twittato Musk, aggiungendo che i bitcoin pagati alla società non verranno convertiti in valuta convenzionale. Lo scorso mese Tesla aveva annunciato di aver comprato bitcoin per 1,5 miliardi di dollari e di prevedere di iniziare ad accettare la criptovaluta come forma di pagamento per i propri prodotti nel prossimo futuro. Gli acquisti in bitcoin delle auto Tesla saranno possibili anche fuori dagli Stati Uniti entro fine anno. Il prezzo del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Il fondatore di, Elon Musk, ha annunciato che i clienti dell’azienda di veicoli elettrici potranno ora comprare le suecon i. “You can now buy awith”, ha twittato Musk, aggiungendo che ipagati alla società non verranno convertiti in valuta convenzionale. Lo scorso meseaveva annunciato di aver compratoper 1,5 miliardi di dollari e di prevedere di iniziare ad accettare la criptovalutadiper i propri prodotti nel prossimo futuro. Gli acquisti indellesaranno possibili anche fuori dagli Stati Uniti entro fine anno. Il prezzo del ...

