Teresa Cilia | l’ex tronista in ansia dopo l’operazione al cuore | il marito ha il covid

(Di mercoledì 24 marzo 2021)Salvatore Di Carlo – Solonotizie24Nuovo momento difficile da affrontare perche, reduce da un delicato intervento al, ha annunciato ai fan delle problematiche di salute legate alSalvatore Di Carlo, positivo al Codiv. Ecco come stadi Uomini e Donne. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di vedereche attraverso la pubblicazione di alcuni video nei quali ha raccontato di essere in attesa di una delicata operazione al, senza scendere nei dettagli di ciò che le era successo. Adessodi Uomini e Donne era tornata a casa dal, ma ecco che per la coppia arriva una nuova difficoltà da affrontare adesso ...

Advertising

GossipItalia3 : UeD Salvatore Di Carlo ha il Covid, come sta: Teresa Cilia preoccupata #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Teresa Cilia

Uno degli ultimi casi riguarda Salvatore Di Carlo , il marito di, che è stata tronista di Maria De Filippi particolarmente apprezzata e amata dai telespettatori di Canale 5. La donna ha ...: "Mio marito Salvatore ha il Covid"/ "Non sta bene, brutta tosse"La nonna abitava a Valli del Pasubio ed era figlia di Maria Teresa Greselin e Domenico Pozzacchio”. La giovane racconta dell’amore di sua nonna per un giovane del posto. Una storia “che evidentemente ...Includendo i test antigenici il tasso scende al 3%, anche se la Sicilia continua nella sua scelta a non conteggiare i test rapidi positivi. Circa 100 casi in più rispetto a ieri, ma con circa 1500 tam ...