‘Tempesta madre’ | ovvero come ricostruire la realtà quando sfugge di mano

"A carnevale mia mamma mi vestiva da Hitler. Ma come le saltava in mente…" Inizia così Tempesta madre (Einaudi), il nuovo romanzo di Gianni Solla. Jacopo è figlio di una tempesta scatenata da una coppia incapace di comunicare: padre macellaio che parla in napoletano e madre segretaria che invece usa solo l'italiano. Una donna bellissima che fuma una continuazione, ascolta Rachmaninov, gli fa leggere poesie di Majakovskij e, a carnevale, lo traveste da Robespierre e Hitler. È un bambino particolare, l'incomunicabilità dei genitori spinge Jacopo a trovare rifugio proprio nelle parole, passa ore a scrivere tutto ciò che ascolta e vede, rinchiuso nella cella frigorifero della macelleria del padre. La scrittura è il modo attraverso il quale il bambino interpreta la realtà, con le parole ferma il tempo e cerca di capire la strana madre che gli è capitata.

