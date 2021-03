Tempesta d'amore, anticipazioni 24 marzo: una scoperta inaspettata (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempesta d'amore non smetterà di soffermarsi sui Saalfeld e sul loro disperato tentativo di salvare il Fürstenhof dalla rovina, come preannunciano le anticipazioni di oggi, mercoledì 24 marzo. Il piano di Ariane, infatti, sta funzionando alla perfezione: la donna ha dato fuoco al garage che ospitava le auto d'epoca destinate al raduno organizzato da Werner e ha fatto in modo non solo che la richiesta dell'imprenditore di aumentare il premio dell'assicurazione non giungesse a destinazione, ma anche che venisse accusato Robert di negligenza in quanto i vigili del fuoco hanno appurato che le fiamme sono state originate dal barbecue dello chef. L'hotel, a questo punto, è in ginocchio dal momento che occorre risarcire i danni subiti dai proprietari delle macchine. Robert ha proposto di vendere le scuderie, una soluzione ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 marzo 2021)d'non smetterà di soffermarsi sui Saalfeld e sul loro disperato tentativo di salvare il Fürstenhof dalla rovina, come preannunciano ledi oggi, mercoledì 24. Il piano di Ariane, infatti, sta funzionando alla perfezione: la donna ha dato fuoco al garage che ospitava le auto d'epoca destinate al raduno organizzato da Werner e ha fatto in modo non solo che la richiesta dell'imprenditore di aumentare il premio dell'assicurazione non giungesse a destinazione, ma anche che venisse accusato Robert di negligenza in quanto i vigili del fuoco hanno appurato che le fiamme sono state originate dal barbecue dello chef. L'hotel, a questo punto, è in ginocchio dal momento che occorre risarcire i danni subiti dai proprietari delle macchine. Robert ha proposto di vendere le scuderie, una soluzione ...

