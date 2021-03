Tebas: «Haaland e Mbappè in Liga? Per giocare a golf. L’addio di CR7…» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente della Liga, Javier Tebas, parla del possibile arrivo nel campionato spagnolo di Mbappè e Haaland: le sue dichiarazioni Il presidente della Liga, Javier Tebas, si è esposto sull’arrivo di Haaland e Mbappè. Le sue parole riportate da Goal.com. MESSI E Haaland IN Liga – «Per giocare a golf, sì. La vedo molto difficile. Non so come, facendo magie? Una squadra come il Barcellona deve vendere molti giocatori per poter portare una stella. Barça e Real Madrid sono gli unici due che oggi possono arrivare a certe cifre. Escludo grandi acquisti quest’estate, potrebbero essercene di eccezionali perché c’è un’uscita. Non si può dire che Mbappé o Haaland arriveranno, o ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente della, Javier, parla del possibile arrivo nel campionato spagnolo di: le sue dichiarazioni Il presidente della, Javier, si è esposto sull’arrivo di. Le sue parole riportate da Goal.com. MESSI EIN– «Per, sì. La vedo molto difficile. Non so come, facendo magie? Una squadra come il Barcellona deve vendere molti giocatori per poter portare una stella. Barça e Real Madrid sono gli unici due che oggi possono arrivare a certe cifre. Escludo grandi acquisti quest’estate, potrebbero essercene di eccezionali perché c’è un’uscita. Non si può dire che Mbappé oarriveranno, o ...

