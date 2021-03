Tavecchio: “Nazionale? Avrei fatto carte false per tenere Conte. Volevo Capello e Donadoni poi arrivò Ventura…” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, è tornato a parlare delle vicende legate all'attualità del calcio. Dalla lotta allo scudetto in Serie A fino al periodo poco felice con la Nazionale di Ventura e la scelta del ct che, all'epoca, si era trovato a fare con diverse difficoltà Intervenuto ai microfoni de Il Sogno Nel Cuore su 1 Station Radio, l'uomo ha raccontato diversi dettagli inediti o quasi...Tavecchio a 360°caption id="attachment 556311" align="alignnone" width="1024" Tavecchio (getty images)/caption"Avrei fatto carte false per tenere Conte, ma ritenevo non morale pagare la cifra che avrebbe ottenuto dal Chelsea per l’ingaggio", ha detto Tavecchio sull'addio al ct dell'epoca Antonio ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Carlo, ex presidente della Figc, è tornato a parlare delle vicende legate all'attualità del calcio. Dalla lotta allo scudetto in Serie A fino al periodo poco felice con ladi Ventura e la scelta del ct che, all'epoca, si era trovato a fare con diverse difficoltà Intervenuto ai microfoni de Il Sogno Nel Cuore su 1 Station Radio, l'uomo ha raccontato diversi dettagli inediti o quasi...a 360°caption id="attachment 556311" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"per, ma ritenevo non morale pagare la cifra che avrebbe ottenuto dal Chelsea per l’ingaggio", ha dettosull'addio al ct dell'epoca Antonio ...

Advertising

ItaSportPress : Tavecchio: 'Nazionale? Avrei fatto carte false per tenere Conte. Volevo Capello e Donadoni poi arrivò Ventura...' -… - antonello_vale : @Giofers @tackleduro @prandelli Ho citato i CT con i quali ho lavorato a lungo e che quindi conosco meglio nel ruol… - sscalcionapoli1 : Tavecchio: 'Insigne? Lo avrei fatto sempre giocare in Nazionale, ma qualcuno non era d’accordo” - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Tavecchio: 'Solo l'Inter può perdere questo campionato. Nazionale? Avrei fatto carte false per tenere Conte' https://t.c… - FcInterNewsit : Tavecchio: 'Solo l'Inter può perdere questo campionato. Nazionale? Avrei fatto carte false per tenere Conte' -