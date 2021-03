Tasso di fertilità, Italia sempre più giù. Il dato del nostro Paese tra i più bassi in Europa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Tasso di fertilità in Italia continua a scendere, come emerge da una mappa pubblicata anche sulla piattaforma social Reddit. Nel 2018 il dato indicava 1,29 figli per ogni donna Italiana, ma nel 2019 il Tasso è sceso ulteriormente, arrivando a 1,27. L’indagine, pubblicata da Eurostat, evidenzia quindi come il nostro Paese stia diventando sempre più vecchio, dato che le nascite diminuiscono progressivamente. LEGGI ANCHE => Ginecologo usa il suo liquido seminale per far nascere centinaia di bambini: scoperto grazie all’esame del Dna Nei dati forniti ieri, martedì 23 marzo, viene fuori che solo Malta e Spagna fanno peggio dell’Italia, rispettivamente con l’1,14 e l’1,23. Situazione ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildiincontinua a scendere, come emerge da una mappa pubblicata anche sulla piattaforma social Reddit. Nel 2018 ilindicava 1,29 figli per ogni donnana, ma nel 2019 ilè sceso ulteriormente, arrivando a 1,27. L’indagine, pubblicata da Eurostat, evidenzia quindi come ilstia diventandopiù vecchio,che le nascite diminuiscono progressivamente. LEGGI ANCHE => Ginecologo usa il suo liquido seminale per far nascere centinaia di bambini: scoperto grazie all’esame del Dna Nei dati forniti ieri, martedì 23 marzo, viene fuori che solo Malta e Spagna fanno peggio dell’, rispettivamente con l’1,14 e l’1,23. Situazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Tasso fertilità L'allarmante peggioramento della salute riproduttiva umana Nel frattempo, il tasso di fertilità totale in tutto il mondo è sceso di quasi l'1 per cento all'anno dal 1960 al 2018. Sentendo queste cifre, spesso nelle persone scatta una naturale tendenza a ...

Niger, la trincea insanguinata del Califfato africano Tra miseria e jihadismo Con 7,6 figli per donna, il Niger, uno dei Paesi più poveri del mondo, detiene il record di fertilità planetaria. Il tasso di crescita annuale della popolazione è del 3,9% all'...

