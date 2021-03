Taglio indennità 118, Ficco (Saues): Il parere del magistrato conferma la nostra tesi (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Il contratto dei medici di medicina generale del 2005 ha ignorato completamente quelle voci stipendiali per le quali la delibera regionale campana del ‘99, in virtù dell’autonomia organizzativa del sistema di emergenza sanitaria così come normata dalla legge, riconosceva ai medici convenzionati dei Saut la remunerazione aggiuntiva: un lavoro particolarmente usurante per l’esposizione a gravi rischi. Per questo, l’approvazione del contratto nazionale del 2005 non ne può comportare la decadenza o, ancor più impropriamente, l’illegittimità”. Lo afferma il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco. “Qualora riconosciuta dalle autorità competenti, questa circostanza – spiega Ficco -, una tesi che abbiamo sempre sostenuto e che adesso è avvalorata da un ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Il contratto dei medici di medicina generale del 2005 ha ignorato completamente quelle voci stipendiali per le quali la delibera regionale campana del ‘99, in virtù dell’autonomia organizzativa del sistema di emergenza sanitaria così come normata dalla legge, riconosceva ai medici convenzionati dei Saut la remunerazione aggiuntiva: un lavoro particolarmente usurante per l’esposizione a gravi rischi. Per questo, l’approvazione del contratto nazionale del 2005 non ne può comportare la decadenza o, ancor più impropriamente, l’illegittimità”. Lo afferma il presidente nazionale del, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo. “Qualora riconosciuta dalle autorità competenti, questa circostanza – spiega-, unache abbiamo sempre sostenuto e che adesso è avvalorata da un ...

Advertising

Tino44588447 : RT @PaoloBorg: Di Maio 5 settembre 2020 disse che dopo Sì al taglio dei parlamentari il giorno dopo tagliamo lo stipendio dei parlamentari… - danieledv79 : RT @PaoloBorg: Di Maio 5 settembre 2020 disse che dopo Sì al taglio dei parlamentari il giorno dopo tagliamo lo stipendio dei parlamentari… - PinoAikiShiatsu : No al taglio delle indennità ai medici del 118! - Firma la petizione! - petronillarusso : No al taglio delle indennità ai medici del 118! - Firma la petizione! - giannileft : RT @giannileft: No al taglio delle indennità ai medici del 118! - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio indennità Bollette elettriche, sconti per tre mesi: ecco chi risparmierà dal 1 aprile ... che l'Adnkronos ha potuto visionare, per l'anno 2021 è previsto un taglio del canone Rai per bar e ... per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione; una indennità di 2.400 ...

Dl sostegni, nasce il fondo disabilità: "Passo avanti verso l'inclusione" ... così da garantire che le assenze che questi lavoratori sono costretti a prendere per tutelarsi dal rischio contagio non compromettono il posto di lavoro né il taglio delle indennità".

Taglio indennità 118, Ficco (Saues): Il parere del magistrato conferma la nostra tesi - Ildenaro.it Il Denaro ... che l'Adnkronos ha potuto visionare, per l'anno 2021 è previsto undel canone Rai per bar e ... per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione; unadi 2.400 ...... così da garantire che le assenze che questi lavoratori sono costretti a prendere per tutelarsi dal rischio contagio non compromettono il posto di lavoro né ildelle".