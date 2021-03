Svolta Pfizer: vaccino per via orale contro Covid e tutti i coronavirus (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo essere stata la prima azienda farmaceutica a mettere sul mercato un vaccino contro il Covid-19, l’americana Pfizer alza ulteriormente il tiro massimizzando da una parte i profitti, dall’altra gli investmenti per combattere la pandemia. Se il vaccino Pfizer previene non solo lo sviluppo della malattia, ma anche l’infezione vera e propria dal virus, ora l’azienda con sede a New York studia un nuovo vaccino che avrebbe due caratteristiche fondamentali: potrebbe essere assunto per via orale e, nelle intenzioni degli scienziati, dovrebbe prevenire anche da altri tipi di coronavirus. Ovvero l’incubo della comunità scientifica che vede il rischio di altre epidemie dopo quella in corso. La stessa casa farmaceutica americana che ha ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo essere stata la prima azienda farmaceutica a mettere sul mercato unil-19, l’americanaalza ulteriormente il tiro massimizzando da una parte i profitti, dall’altra gli investmenti per combattere la pandemia. Se ilpreviene non solo lo sviluppo della malattia, ma anche l’infezione vera e propria dal virus, ora l’azienda con sede a New York studia un nuovoche avrebbe due caratteristiche fondamentali: potrebbe essere assunto per viae, nelle intenzioni degli scienziati, dovrebbe prevenire anche da altri tipi di. Ovvero l’incubo della comunità scientifica che vede il rischio di altre epidemie dopo quella in corso. La stessa casa farmaceutica americana che ha ...

